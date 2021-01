BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 23 janvier 2021



Avec ses vertus relaxantes, le CBD fait tourner les têtes

Le cannabidiol (CBD), autorisé à la vente en France depuis 2017, rencontre son petit succès auprès de la population. Sans effet psychotrope, cette molécule présente dans le zamal aurait des vertus relaxantes et se décline aujourd'hui sous plusieurs formes. A Saint-Pierre, une nouvelle boutique spécialisée dans la vente de cette substance a ouvert ses portes au mois de décembre 2020

Le cyclone Eloïse fait les premiers dégâts au Mozambique

Eloïse a évolué en cyclone tropical ce vendredi 22 janvier 2021, et devrait atterrir au plus tard ce samedi matin entre le delta de Zambèze et le delta du fleuve Save au Mozambique. La ville de Beira est directement menacée, alors que le cyclone évolue désormais à 20 km/h, avec des vents de 120 km/h et des rafales pouvant monter jusqu'à 165 km/h. Météo France alerte sur une menace sérieuse pour les habitants de la région

Ligue de foot : élection du comité directeur, le mode d'emploi

L'élection du prochain Comité directeur de la Ligue réunionnaise de football se tiendra le dimanche 24 janvier prochain. Opposant les listes d'Yves Ethève, actuellement en poste, et Alex Augustine, elle permettra de définir le président de l'instance pour les quatre prochaines années. Elle sera le point d'orgue de l'assemblée générale de la Ligue, et rassemblera les représentants de chaque club de l'île, qui devront ainsi se soumettre à un vote. Nous vous expliquons ci-dessous en détails le mode de fonctionnement du scrutin.

Covid-19 : 117 nouveaux cas recensés en deux jours, une hausse observée

La préfecture et l'ARS annoncent 117 nouveaux cas de Covid-19 sur ces deux derniers jours, les 20 et 21 janvier 2021. Mais durant la semaine du 11 janvier au 17 janvier, le nombre moyen de cas confirmés est de 25 cas par jour. Le taux d'incidence était de 20,6 pour 100.000 habitants. Trois communes présentaient un taux d'incidence supérieur à 50/100 000 : Saint-Benoît, Sainte-Rose et La Plaine des Palmistes. Côté vaccin, 1.461 personnes ont reçu la première dose. Alors que 9.701 cas cumulés sont recensés, et que quatre cas issus du variant sud-africain sont recensés sur l'île, la préfecture a indiqué ce vendredi 22 janvier envisager très sérieusement le retour des motifs impérieux entre La Réunion et la Métropole. L'île, par contre, n'est toujours pas sous la menace d'un confinement ou même d'un couvre-feu, a confirmé le préfet. Nous publions ci-dessous le bilan des autorités sanitaires

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Hommes torses nus, Princes de l'amour et sah moussa

Décidément, les émissions de télé-réalité ne finissent pas de nous étonner. Entre l'équipe des Anges qui affirme avoir vu des hommes torses nus et armés de machettes se balader en ville, et le policier qui a déclenché la colère de sa hiérarchie en participant aux Princes de l'amour, la télévision n'en finit plus de nous amuser

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil pour commencer, des nuages après

Matante en est certaine le soleil sera au rendez-vous ce samedi 23 janvier 2021 sur une bonne partie de La Réunion. Les nuages s'inviteront un plus tard. Il pourrait y avoir quelques averses et même des coups de tonnerre. C'est vrai chez-vous ?