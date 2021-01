BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 28 janvier 2021



Covid-19 : les motifs impérieux sont de retour

C'est officiel, après cinq semaines de liberté de mouvement entre La Réunion et Mayotte, les motifs impérieux sont de nouveau obligatoires pour voyager à partir de ce jeudi 28 janvier 2021. L'annonce a été faite ce samedi, alors que le nombre de cas de Covid-19 explise en Métropole, et que le variant sud-africain est apparu dans l'île

Covid à Mayotte : une cinquantaine de contaminations aux variants, trois communes totalement confinées

a partir de 18h ce jeudi 28 janvier 2021, les communes de les communes de Pamandzi, de Dzaoudzi-Labattoir et de Bouéni seront totalement confinées "pour une période indéterminée" a annoncé la préfecture de Mayotte ce mercredi soir. C'est une brusque et importante dégradation de la situation sanitaire qui a conduit le préfet à prendre cette décision. Le taux d'incidence est ainsi passé de 50,8 cas pour 100 000 habitants (le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100.000 habitants - ndlr) lors de la semaine du 26 décembre au 1er janvier à 266,9 lors de la semaine du 18 au 24 janvier" précise l'Agence régionale de santé de Mayotte. Les autre villes de l'île aux parfums restent sous le régime du couvre-feu décrété depuis le jeudi 21 janvier et interdisant les sorties, sauf dérogations de 8h à 4h du matin. Depuis le début de l'épidémie 60 malades sont décédés des suites de la covid et un total de 7.884 personnes ont été contaminées. La situation est encore compliquée par l'arrivée des variants depuis le début janvier. Une cinquantaine de personnes porteuses du SARS-CoV-2 501.V2 (variant - sud-africain) ont été recensées et un "premier cas porteur du variant britannique a été découvert le 27 janvier" indiquent les autorités sanitaires

Marie Paule Balaya et Olivier Rivière de retour devant les juges

Marie-Paule Balaya, vice-présidente du Département, et Olivier Rivière, Maire de Saint-Philippe, ont rendez-vous devant la cour d'appel ce jeudi 28 janvier 2021. Les deux élus contestent leur condamnation en première instance, la première pour ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus et le second pour avoir perçu un montant d'indemnités supérieur au plafond autorisé. Pour les deux personnalités politiques, c'est un procès à haut risque qui pourrait être décisif pour leur avenir politique, en vue notamment des prochaines départementales et régionales. Ce procès pourrait également donner des indications quant aux risques encourus par Didier Robert, qui aura, lui, rendez-vous devant le tribunal le 9 avril 2021 dans le cadre de l'affaire dite des musées régionaux et dont l'un des griefs rejoint celui de Marie-Paule Balaya

Virus : record de morts en 24 heures, les variants se propagent

La pandémie de Covid-19 est de plus en plus mortelle dans le monde, avec un nouveau record de plus de 18.000 décès en 24 heures, et les variants, bien plus contagieux, ne cessent de se propager à de nouveaux pays.

"Des îles et des volcans" : une exposition sur la diversité du volcanisme à la Cité du Volcan

La Cité du Volcan propose une nouvelle exposition jusqu'au 28 mars 2021. Découvrez la diversité du volcanisme dans l'océan Indien, au travers "Des îles et des volcans", du photographe professionnel Jean-Luc Allègre

La pa Météo France i di, sé zot i di – Soleil le matin, pluies l'après-midi

Matante Rosina se dit que les jours passent et se ressemblent. Comme la veille, elle a vu qu'il y aura du soleil le matin ce jeudi 28 janvier 2021 et de la pluie l'après-midi. Notre gramoune dit aussi que seul le sud ne sera pas arrosé et que c'est bien dommage par ces temps de sécheresse. Tout cela est vrai chez vous ?