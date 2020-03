Un premier cas confirmé de coronavirus à La Réunion

Le tout premier cas de coronavirus-covid19 de La Réunion a été confirmé ce mercredi 11 mars 2020 par la préfecture et l'Agence régionale de Santé. Le patient est un homme âgé de 80 ans de retour d'un voyage aux Etats-Unis et qui a transité par Paris avant son retour à La Réunion. Il voyageait donc en avion.

Il a été transféré au Centre hospitalier de Bellepierre à Saint-Denis, où il a été placé à l'isolement. "Son état de santé ne présente pas de signe de gravité ce jour" précise le préfet. Cela porte à douze le nombre de cas confirmés dans les Outre-mer. Mayotte est toujours épargnée.

Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec cette personne (...) et qui auraient donc pu être exposées au virus" explique la préfecture.

Chacune de ces personnes "contact" fera "l’objet de préconisations adaptées à son niveau d’exposition et notamment de mesures de confinement pour éviter et limiter toute propagation épidémique possible" souligne la préfecture. "En cas d’apparition des signes de la maladie, elles seront prises en charge par les équipes du CHU Nord, établissement de première ligne dans la prévention et gestion du coronavirus" dit encore le préfet.

Lire aussi : Un premier cas de coronavirus confirmé à La Réunion

Lire aussi : La France à "quelques semaines" du pic de l'épidémie

Lire aussi : Coronavirus : "cette épidémie est clairement inévitable à La Réunion, la question est de savoir quand" déclare le préfet