Trois semaines après la levée du confinement, Jacques Billant, préfet de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l'académie de La Réunion et François Chieze, directeur de la veille sanitaire de l'Agence Régionale de Santé s'expriment sur les mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19. Les campings, villages de vacances et salles de spectacle pourront rouvrir le 2 juin. Tout comme les piscines, gymnases et salles de sport. La plage redevient libre de toute interdiction. Les pique-niques sont toujours limités à 10 personnes. Les communes refusant de rouvrir leurs écoles s'exposent à une mise en demeure. (Photo rb/www.ipreunion.com)

