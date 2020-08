Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Au lendemain de l'alerte lancée par les professionnels de santé de La Réunion, réclamant l'obligation du port du masque en entreprise pour endiguer la propagation du coronavirus, la décision est tombée au niveau national : le masque sera obligatoire "dans tous les espaces de travail clos et partagés" à partir du 1er septembre 2020. Seuls les bureaux individuels seront exemptés de le mesure, annoncée ce mardi 18 août par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Cette annonce intervient alors que La Réunion est entrée, depuis la 11 août, dans une nouvelle phase de lutte contre le coronavirus après l'identification d'un premier foyer de contagion. La circulation de la Covid-19 est désormais autochtone et demande le plus grand respect des geste barrière par la population. On vous pose la question ce mercredi : l'obligation du port du masque sur les lieux de travail est-elle une bonne mesure ? (Photo rb/www.ipeunion.com)

Au lendemain de l'alerte lancée par les professionnels de santé de La Réunion, réclamant l'obligation du port du masque en entreprise pour endiguer la propagation du coronavirus, la décision est tombée au niveau national : le masque sera obligatoire "dans tous les espaces de travail clos et partagés" à partir du 1er septembre 2020. Seuls les bureaux individuels seront exemptés de le mesure, annoncée ce mardi 18 août par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Cette annonce intervient alors que La Réunion est entrée, depuis la 11 août, dans une nouvelle phase de lutte contre le coronavirus après l'identification d'un premier foyer de contagion. La circulation de la Covid-19 est désormais autochtone et demande le plus grand respect des geste barrière par la population. On vous pose la question ce mercredi : l'obligation du port du masque sur les lieux de travail est-elle une bonne mesure ? (Photo rb/www.ipeunion.com)