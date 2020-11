Avec un taux d'incidence passé de 38 (pour 100.000) habitants à 57 en quelques semaines, à l'issue des vacances de La Toussaint, la peur d'un reconfinement guette La Réunion si ce taux devait être de 150. La communauté des professionnels de santé se veut cependant rassurante dans la mesure où tout peut changer d'une semaine à l'autre. A condition que les Réunionnais ne se relâchent pas s'ils souhaitent des fêtes de Noël paisibles. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

Et si c'était inéluctable ? Alors que la Métropole a rembarré pour une "saison 2" du confinement, jeudi 29 octobre 2020, la crainte d'un retour progressif d'une des mesures les plus strictes du protocole sanitaire agite La Réunion. Surtout que l'ARS prévoyait un pic épidémique fin novembre, voire début décembre, pour l'île.

Le problème avec cette prédiction, c'est "qu'elle n'est plus valable", bat en brèche le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins de La Réunion, Reuben Veerapen. "On a un modèle qui peut plus ou moins bien prédire, mais sur une ou deux semaines", explique-t-il tout en soulignant la vitesse d'évolution du virus. "On peut faire une prédiction, mais seulement si on a un peu de recul sur l'épidémie, ce qu'on n'a pas", complète le docteur François Chièze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence Régionale de Santé.

- Une évolution exponentielle -

Difficile donc de prévoir un pic épidémique, mais force est de constater "qu'on en prend le chemin", avance prudemment Reuben Veerapen en évoquant les récentes données. En effet, on avait un "taux d'incidence de 38 (pour 100.000 habitants)-le plus bas de toute la France- qui est passé en quelques semaines à 57 en raison d'un relâchement dû aux vacances de La Toussaint", rapporte François Chièze. "Aujourd'hui nous sommes à 62".

Une évolution rapide confirmée par les plus récents chiffres de l'ARS. "On avait une moyenne de 80 nouveaux cas journaliers la semaine dernière, nous sommes entre 100 et 110 désormais" continue François Chièze. Côté hospitalisation de patients Covid, la moyenne est passée "d'entre 20 et 30 à 50", confirme Reuben Veerapen. Des chiffres appelant à la prudence : "ça monte tout doucement pour finalement doubler, voire tripler, tous les trois jours", avertit Christine Kowalczyk, présidente de l’Union Régionale des Médecins libéraux évoquant une situation où le taux d'incidence dépasserait les 150 pour 100.000 habitants.

- Le spectre du couvre-feu -

Autre donnée plus inquiétante, cette semaine le taux d'incidence des personnes âgées de 65 ans et plus a "passé la barre des 50 pour 100.000 habitants" nous apprend François Chièze. Une des conditions fixées par le préfet de La Réunion, Jacques Billant, pour mettre en place un couvre-feu.

Ce dernier n'a pas encore été déclaré, mais il pourrait l'être si le taux d'incidence global dépassait les 150 pour 100.000 habitants, ou si plus de 20% des lits en réanimation devaient être occupés par des patients Covid. "On a de la marge pour l'instant", rassure François Chièze. "Seuls deux lits en réa sont occupés pour l'instant et nous pouvons monter jusqu'à 80. Et c'est "sans compter les déprogrammations d'opérations non essentielles". Un choix déjà effectué par de nombreux hôpitaux métropolitains face au manque de contrôle du virus.

Surtout qu'il ne l'est pas totalement en matière de voyages, notamment en provenance de l'Île aux parfums. "Les tests ne sont pas obligatoire pour les vols inter-dom", explique Reuben Veerapen. "Et très peu sont effectués à Mayotte". Dès la semaine prochaine, des test antigéniques, capables de délivrer un diagnostic en 30 minutes, devraient être proposés à l'aéroport Roland-Garros. Une mesure sur la base du volontariat, regrette Christine Kowalczyk qui les aurait préféré obligatoires. A Mayotte, "le taux de positivité est de 10%, contre moins de 5% à La Réunion", précise Reuben Veerapen.

Cependant, le retour des motifs impérieux a permis une baisse du nombre de voyageurs à destination de La Réunion, entraînant une baisse significative de cas importés : "le taux de positivité des nouveaux arrivants est passé de 26% à 1,7%", rapporte François Chièze. De bons résultats qui ne doivent pas endormir les Réunionnais. "Depuis la mi-août, nous connaissons notre première vague", rappelait la communauté des professionnels de santé soulignant que le virus était désormais autochtone.

- Une piqûre de rappel -

"Il faut une piqûre de rappel aux Réunionnais", estime en conséquence le docteur Veerapen. "J'ai l'impression que la population a baissé sa garde", continue-t-il en citant pelle mêle marchés, magasins, restaurants, stations balnéaires où le masque est peu ou mal porté. "Tout dépend de la population" rappelle-t-il en insistant sur le respect des mesures barrières. Un sentiment partagé par François Chièze et Christine Kowalczyk. Cette dernière estime qu'il "faut faire confiance aux mesures barrières. Et arrêter de penser que porter un masque est liberticide, ça ne l'est pas. Un couvre-feu, si".

D'autant plus que les chiffres donnés sont peut-être un peu en-dessous de la réalité. "1.500 tests sont réalisés chaque jour quand il faudrait qu'ils soient au moins à 1.700", informe Reuben Veerapen. Le taux d'incidence de 150 pourrait être atteint plus tôt qu'on ne le pense si un relâchement de la population devait être observé.

Un respect nécessaire "à la sécurité des citoyens et à la survie de l'économie de l'île", complète François Chièze alors même qu'un couvre-feu pourrait avoir des conséquences graves sur les restaurants et bars, entre autres. Le remède au mal n'est pas mystique : "un meilleur contrôle des cas importés, un meilleur respect des mesures barrières, et un véritable respect de l'isolement quand on est positif", résume Reuben Veerapen. "Il y a encore trop de personnes qui vont faire leurs courses alors qu'ils doivent rester chez eux. Il faut comprendre, enfin". Des fêtes de Noël, il en dépend.

