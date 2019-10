Le Grand Raid 2019 débutera ce jeudi 17 octobre 2019, dans seulement de deux jours donc. S'élanceront sur les pistes réunionnaises entre 5 .500 et 5.800 personnes, partagées entre les quatre courses. Imaz Press aura, comme l'an dernier, ses infiltrés qui nous partageront leur position, leur état physique, et bien évidemment le passage de la ligne d'arrivée. L'occasion de sortir des sentiers battus et de suivre, jour par jour, l'avancée de quelques coureurs.

Mascareignes, Diagonale des fous ou même Trail de Bourbon, Imaz Press aura ses espions sur place pour tenir au courant les Réunionnais des avancées des courses. Parce que c'est amusant de suivre un dossard sur une carte interractive, mais ça l'est encore plus d'avoir des informations directement des concernés.

Diagonale des Fous

Sur cette course mythique, qui s'élancera depuis la Ravine Blanche de Saint-Pierre ce jeudi à 22 heures, Imaz Press suivra de près l'avancée de Jérôme, dossard 2836. Infirmier de profession, nous n'avons pas de doute sur sa capacité à prendre soin de lui-même, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne gardera pas un œil sur son parcours de 166 km.

A noter que si l'objectif principal de cet habitué de l'ultra-trail est de terminer la course - et oui, ce sera sa première participation, il va tout de même tenter de clôre son parcours en moins de 48 heures. Rien que ça. Rendez-vous samedi soir pour voir s'il a relevé son challenge personnel.

Mascareignes

Sur la Mascareignes, c'est Philippe, dossard 4176, qu'on suivra sur 66 km de parcours. Lui aussi fait partie du corps médical – décidemment ! -. En bon médecin qu'il est, on ne doute pas non plus de sa capacité à prendre soin de son corps, mais encore une fois il faudra suivre tout cela de près…

Trail de Bourbon

Du côté de la petite sœur de la Diagonale des Fous, c'est Ruddy, dossard 5673 qui nous fera parvenir de ses nouvelles. 112 km de course et 6.468 mètres de dénivelé positif, on se doute que ça ne sera pas de tout repos, mais toute l'équipe est persuadée qu'il passera la ligne de départ… On y veillera en tout cas au grain.



On ne vous dévoile cependant pas tout tout de suite, d'autres numéros de dossards seront suivis de très près par nous…Et par vous aussi on l'espère, car vos encouragements seront retransmis aux proches qui feront le lien entre ces coureurs fous et nos journalistes mobilisés sur le terrain.



A noter que toute l'équipe d'Imaz Press sera mobilisée pendant trois jours pour vous faire vivre la compétition au plus près, avec des lives Facebook, des photos, des vidéos, et peut-être même des captures d'écran de messages envoyés directement par nos poulains !

On vous donne rendez-vous dès ce mercredi pour la distribution des dossards, et on espère que vous êtes prêts, parce que nous, on l'est.

