Le réveillon de la Saint-Sylvestre se déroule ce dimanche 31 décembre. 2018 nous tend les bras ! C'est le moment d'effectuer une rétrospective en photos et en vidéos des deux éruptions du Piton de la Fournaise pour cette année 2017 volcanique. (Photos d'archives)

Comme James Bond, l'agent secret britannique 007, notre volcan réussit toujours ses entrées. Comme le prouve le dernier scénario en date. Intitulé "éruption dans l'enclos pour la fête nationale", cet épisode démarrait le vendredi 14 juillet à 00h50. Cette sacrée scène intervenait après une crise sismique et une activité soutenue observée depuis quelques jours.

S'ensuivait plus d'un mois de show volcanique. Au meilleur de sa forme, les visiteurs pouvaient apercevoir sept fontaines de lave depuis le point de vue situé sur le sentier du Piton de Bert, à quelques heures de marche pour le parcours aller-retour.

Dès le vendredi matin du 14 juillet, le photographe d'Imaz Press Réunion se rendait au plus près de la coulée. En plein survol en hélicoptère, il nous transmettait les premières photos du spectacle féérique et des vidéos. Regardez, écoutez, commentez.

Il s'agissait de la deuxième éruption de l'année. Elle débutait le 14 juillet, jour de la fête nationale. Le site éruptif se trouvait à 750 mètres à l'Est du piton Kala-Pélé (éruption d'août-octobre 2015) et à 850 m à l'ouest de Château Fort. Il se situait à environ 2,2 kilomètres à l'Est, Nord-Est du Piton de Bert.

On se lasse jamais du spectacle. N'est-ce pas ? Que pensez-vous de ce show volcanique : vous y êtes allé ? Le Piton de la Fournaise se rendormait plus d'un mois après son réveil du 14 juillet.

Un autre épisode à succès avait failli avoir lieu le 17 mai dernier. Une phase de trémor éruptif débutait à 20h10 mais s'arrêtait le lendemain à 1 heure du matin. Il n'y avait plus d'activité en surface. Ce phénomène n'était pas considéré comme une éruption comme l'indiquent les scientifiques de l'Obervatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Le volcan se réveillait également avec la première éruption de 2017 le 31 janvier à 19h40. On dit souvent que l'on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année. Un dicton parfaitement respecté par notre Piton de la Fournaise.

Ce dernier cessait toute activité le 27 février. Le spectacle éruptif durait 28 jours. Moins de 10 millions de mètres cubes de coulées de lave étaient émis en surface entre janvier et février. 2017 : une année décidément volcanique.

Comme en témoigne la sélection en 40 photos de l'activité des volcans dans le monde réalisée par le magazine américain The Atlantic. Le média en ligne retenait deux clichés aériens du Piton de la Fournaise immortalisés par notre photographe lors des deux éruptions que nous avons connues.

Allez cher volcan péi : on vous lance un défi. Celui de vous réveiller très vite pour fêter comme il se doit le début de la nouvelle année 2018.

