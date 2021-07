Ex député et maire de Saint-Leu Thierry Robert a désormais purgé sa peine de trois ans d'inéligibilité. L'heure pour lui de faire son grand retour en politique ? Il le laisse entendre dans un message publié ce mardi 6 juillet 2021 sur Facebook et il l'affirme clairement lorsqu'il est questionné par Imaz Press. En ligne de mire les législatives de 2022 "s'il y a une forte adhésion de la population" pour sa candidature et les municipales de 2026 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Condamné en 2018 pour manquement à ses obligations fiscales, Thierry Robert est donc de nouveau éligible depuis ce mardi 6 juillet. Ce qu’il n’a pas manqué de souligner dans un message facebook publié le jour même :

Un message se voulant énigmatique mais ne laissant guère de place au doute. Thierry Robert devrait très prochainement faire son grand retour en politique. Interrogé sur le sujet, l'ancien élu note que "pour l’heure", il est plutôt occupé par ses "affaires et projets" sur le plan économiqu". "Je ne peux pas laisser ces affaires comme ça alors que mes collaborateurs ont quand même besoin d’une présence permanente" explique-t-il.

Il nuance ensuite son propos : "cela dit, il ne s’agit pas de négliger ce qui se passe actuellement. Il y a eu un changement important récemment (la victoire de Huguette Bello aux régionales – ndlr). C’est bénéfique pour La Réunion. Il s’agit pour moi d’apporter ma pierre à cet édifice" détaille-t-il.

Cette prise de psoition n'est pas vraiment une surprise. Thierry Robert n’avait plus fonction politique depuis décembre 2018 et sa démission du Conseil municipal de Saint-Leu, pour autant, il n’avait pas réellement disparu de la vie politique locale. "J’ai toujours été dans la politique, je n’ai jamais abandonné ce combat"souligne-t-il



Ainsi, en 2018, il avait soutenu son frère Pierrick Robert à la députation face au vainqueur du scrutin, Jean-Luc Poudroux. En 2020, il avait tenté de se présenter aux élections municipales à Saint-Leu, en vain, son interprétation relative à sa peine d’inéligibilité s’étant avérée erronée et rejetée par le Conseil d’Etat.



Plus récemment, durant les élections régionales, l’ancien député-maire avait apporté son soutien à Ericka Bareigts pour le 1er tour avant d’appeler à voter en faveur de Huguette Bello au second tour. Un choix pertinent puisque cette dernière a remporté les élections régionales le 27 juin dernier.

Sa peine d’inéligibilité désormais purgée, l"ancien élu est donc libre de s’engager pleinement dans une bataille électorale.

Les élections les plus proches sont les législatives. Thierry Robert pourrait avoir un coup à jouer pour tenter de reprendre son écharpe de député. "Je me prononcerai sur cette question d’ici la fin de l’année, une fois que j’aurai vu pour la gestion de mes affaires économiques" répond l’ancien maire de Saint-Leu. Il ajoute : "la vraie question est de savoir si je peux apporter quelque chose à la 7ème circonscription et s’il y a une large adhésion à ma candidature. Je n’irai pas au forceps pour imposer ma candidature".

L'ancien député se dit beaucoup plus patient et "moins fougueux"que par le passé. "Pour moi le temps des candidatures tous azimuts appartient passé. En politique, lorsqu’on commence à tout gagner, on se sent invincible et on oublie que l’électorat est raisonnable. A 44 ans, j’ai connu des débuts fulgurants avec des victoires successives puis de grosses déconvenues où rien ne m’a été épargné. A moins d’être fou, on ne commet pas deux fois la même erreur" avance-t-il.

Thierry Robert semble par ailleurs bien décidé à être présent à la bataille des municipales de 2026. Il s'agirait de guider vers la sortie le maire actuel, et son ancien fidèle allié, Bruno Domen, dont il critque régulièrement la gestion municipale. "Ce qu’il (Bruno Domen – ndlr) fait est tellement petit et maladroit qu’il aucune explication à son attitude. Ce n’est plus un sujet pour moi ", lance-t-il avant d’évoquer la "situation financière compliquée de la commune de Saint-Leu".

"Je ne peux pas rester les bras croisés. Il est grand temps de m’exprimer, beaucoup de Saint-Leusiens me le demandent" indique-t-il sans en dire davantage. Interrogé sur le bon score enregistré par Huguette Bello à Saint-Leu au second tour des régionales (58,28% des voix) Thierry Robert se veut modeste "je n'ai fait que diffuser des vidéos, très suivies, où je donnais des conseils, je n'ai rien fait d'autres" dit-il. Ce qui pourait aussi signiffier qu'il pense avoir des raisons d’espérer en perspective des prochains scrutins. Reste à voir s’il reussira un retour gagnant en se débarassant de son image passée.

Pour ce faire, l'ancien maire compte bien présenter un nouveau visage. Il ne manque pas de souligner sur sa page facebook. "J’ai mûri", signale-t-il, se décrivant même en utilisant les termes de "responsable" et "apaisé", une manière de dire que ses frasques du passé sont derrière lui.

Le genou à terre devant le préfet Marx en 2012, la tente dans les jardins de la préfecture, les punchlines du genre "mi vien pou ou ti kok" adressées à Didier Robert appartiennent au "Thierry Robert d'avant". C'est le Thierry Robert d'aujourd'hui qui le dit

