L'enquête préliminaire menée par le parquet national financier (PNF) de Paris pour favoritisme, corruption et trafic d'influence concernant les marchés de la Nouvelle Route du Littoral est relancée. Ce vendredi 9 juin 2017, les gendarmes ont remis des convocations à plusieurs personnalités de La Réunion. Toutes seront entendues à partir de la mi-juin. Juste après le second tour des élections législatives.

Hasard du calendrier - le PNF a toujours souligné ne pas être soumis à un quelconque agenda électoral -, c'est deux jours avant le premier tour des législatives ce dimanche qu'une série de convocations a été délivrée à plusieurs élus par les gendarmes. Ces personnes seront entendues à titre de témoins. "Vu l'enquête diligentée (...) du parquet national financier à Paris (75) pour favoritisme, corruption et trafic d'influence, appelons à comparaître devant nous xxxxx", suit ensuite la date et le lieu de la convocation.

Les gendarmes ayant demandé aux personnes convoquées d'observer la plus grande discrétion sur le sujet, peu d'éléments ont filtré sur les raisons de ces convocations. Mais certaines de ces personnes devant être entendues comme témoins, les enquêteurs semblent vouloir maintenant vérifier un certain nombre d'éléments nouveaux qui leur ont été soumis. Ainsi, plusieurs conseillers régionaux s'interrogent sur "les conditions d'exécution du marché de la NRL".

Pour rappel, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral ouverte pour "corruption" et "favoritisme", 11 perquisitions ont été menées simultanément par la brigade financière de la gendarmerie ce jeudi 8 octobre 2015 à partir de 6 heures du matin. Sous l'autorité du parquet national financier, les forces de l'ordre sont notamment intervenues au conseil régional, au domicile du président du conseil régional Didier Robert situé à la Montagne et à la SBTPC. Des perquisitions ont également été menées dans les domiciles de Dominique Fournel, Jean-Louis Lagourgue et de collaborateurs proches du président de Région.

Le mardi 3 mai 2016, une nouvelle série de perquisitions a eu lieu chez des proches de Didier Robert et notamment au domicile de son épouse, Corinne Robert, dans les hauts de Saint-Paul. Au même moment, des gendarmes se rendaient à la Région et avaient un entretien de plus de deux heures avec le directeur de cabinet du président.

Le mardi 27 septembre 2016, les enquêteurs étaient de retour au Conseil Régional. Arrivés vers 9 heures, ils en repartaient à 18h20 avec plusieurs sacs de documents.