BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 21 juin 2019



- Billets d'avion trop chers, service client trop léger

- Les producteurs de canne à sucre toujours en manque de salariés

- Yoga nu, acrobatique ou entouré de chèvres... vous préférez quoi ?

- La fête de la musique 2019

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours beaucoup de vent

Billets d'avion trop chers, service client trop léger

A l'occasion des vacances d'hiver austral qui débutent le 4 juillet, certains d'entre vous sont peut-être en train d'éplucher les dernières promotions, à l'affut du billet le moins cher possible. D'autres, plus prévoyants, seront peut-être déjà en train de réserver leur aller-retour pour les vacances d'été. Dans tous les cas le constat est le même : où que vous alliez, les billets sont hors de prix. Et malgré des prix en constante augmentation, le service client ne suit pas.

Les producteurs de canne à sucre toujours en manque de salariés

Si un comité de pilotage existe depuis 2015 pour promouvoir l'emploi agricole, notamment dans le domaine de la culture de la canne à sucre, les employés prêts à travailler dans la récolte de cette dernière sont toujours difficilement trouvables. En première ligne de ces difficultés à trouver des salariés : la difficulté de la tâche et une récolte qui ne se fait que six mois à l'année.

Yoga nu, acrobatique ou entouré de chèvres... vous préférez quoi ?

Ce vendredi 21 juin c'est bien entendu la fête de la musique mais c'est aussi, si vous ne le saviez pas, la journée mondiale du yoga. Pour les adeptes de cette discipline, plusieurs ateliers sont organisés à La Réunion. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir les multiples facettes du yoga qui existent : yoga du rire, yoga acrobatique, yoga avec des animaux... Autant de variantes, du plus sportif au plus loufoque.

Pour fêter la musique, les événements à La Réunion

Elle est enfin là ! Soyez prêts à bouger au rythme des sons endiablés de La Réunion. Retrouvez les programmations des événements pour fêter la musique ce vendredi 21 Juin 2019 et des prochains jours dans les différentes villes de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Toujours beaucoup de vent

Matante Rosina a un peu mal à la tête ce vendredi 21 juin 2019 : tout ce vent fini par la fatiguer. Elle en a parlé avec sa cousine Mimose et cette conversation a achevé de l'agacer... en effet Miose a vu dans le fond de sa cour qu'il y aura encore des rafales de vent soufflant entre 70 et 80 km/h le long du littoral nord et sud. Elle a vu aussi que tout cela finira par beaucoup agiter la mer. Et chez vous c'est comment ?