- Six cas avérés –

Le premier cas de coronavirus a été confirmé le mercredi 11 mars. Depuis, cinq nouveaux cas sont apparus dans l'île. L'un des patients est en réanimation, tandis qu'un autre a contracté une "forme sévère" du virus.



• Le dernier cas en date



Le sixième cas est un homme de 60 ans, ayant séjourné en métropole. Il est rentré à La Réunion le 9 mars, et a présenté des symptômes à partir du 10. Les sept personnes avec qui il a été en contact rapproché avant d'être hospitalisé ont toutes été identifiées et contactées : elles sont toutes asymptomatiques. Le patient est dans un état stable, hospitalisé au CHU Félix Guyon.



• Le premier cas



L'homme de 80 ans, confirmé comme étant le premier cas de coronavirus à La Réunion, est en réanimation depuis ce vendredi soir. Il est donc un état de santé plus que préoccupant. Il fait parti du groupe de 28 personnes ayant participé à une croisière aux Bahamas, et a transité des Etats-Unis, vers la métropole, avant de rentrer dans l'île.



• Le second cas



Le second cas avéré est une femme de 78 ans, qui a désormais contracté une "forme sévère" du virus, ont annoncé les autorités ce samedi lors de la conférence de presse. Elle fait partie du groupe des 28 croisiéristes. Cette dernière a par ailleurs été en contact avec 28 autres personnes lors d'un déjeuner familial à son retour à La Réunion.



• Un troisième cas non relié aux deux premiers



Le troisième cas n'est pas relié au groupe de croisiéristes : il s'agit d'une femme de 38 ans qui a séjourné en métropole sur une période prolongée. Elle est arrivée à La Réunion le 11 mars. A son domicile, cette femme a estimé être porteuse de symptômes et a appelé le SAMU. Son prélèvement s'est avéré positif une fois arrivée au CHU. Elle n'a été en contact qu'avec peu de personnes.



• Un quatrième cas, relié aux croisiéristes



Un troisième membre du groupe de croisiériste a contracté le virus. L'annonce a été faite ce jeudi 12 mars. Cet homme n'a eu que très peu de contact avec des personnes, et se trouve toujours dans un état stable à l'hôpital. Son fils, qui l'a côtoyé, ne présente aucun symptôme actuellement.



• Le cinquième cas revient de métropole



Le cinquième cas confirmé est une femme de 37 ans qui a contracté le virus lors d'un séjour en métropole, et n'a développé des symptômes que plusieurs jours après son retour dans l'île. Elle a eu l'occasion d'être en contact avec de nombreuses personnes dont : sept contacts familiaux, 15 professionnels, ainsi que 50 personnes avec qui elle a assisté à un cours de danse.



Sa famille et ses collègues ont tous été contactés et ne présentent aucun symptôme. Les personnes présentes à son cours de danse doivent encore être identifiées. L'ARS a indiqué samedi avoir des difficultés à retrouver ces personnes.



Par ailleurs, cette femme était présente aux Francofolies samedi dernier. Elle était accompagné d'un.e ami.e. Elle a indiqué être restée en retrait de la foule et n'aurait pas commandé de boisson ou de nourriture, ni déposé d'affaires au vestiaire. L'ARS a affirmé que le risque de "co-exposition est très très faible voire négligeable".



Au total, 78 personnes sont en confinement

- Mesures de sécurité –

De nombreuses mesures ont été annoncées ou confirmées ce samedi lors du point, maintenant quotidien, des autorités.



Le préfet a confirmé l'annulation la fermeture des établissements du premier et second degrés, ainsi que des universités. Les locaux resteront ouverts aux enfants du personnel soignant, qui pourront les déposer sur présentation d'un justificatif. Les enfants seront ensuite réunis par groupe de dix maximum. Les micro-crèches, elles, restent ouvertes.



Les paquebots de croisière sont désormais interdits d'escale au port. Seuls les paquebots avec à leur bord des Réunionnais ou des personnes devant prendre l'avion à La Réunion seront autorisés à faire débarquer ces personnes. Les bateaux commerciaux peuvent toujours accoster.



Les rassemblements de plus de 100 personnes sont officiellement interdits. Les manifestations culturelles et sportives sont donc annulées ou reportées. Au cours de sa conférence de presse de samedi après-midi, le préfet a précisé que les bars, boîtes de nuit, restaurants et autres lieux de divertissements, ils pourront rester ouverts sous la condition de n'accepter que 100 personnes grand maximum dans son enceinte. Pour les multiplex, la limite était donnée à 100 personnes par salle de projection.

Mais ces mesures ont évolué quelques heures plus tard lorsque le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". . Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont donc appelés à fermer complèteme,nt leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence, a précisé le Premier ministre.

Lire aussi : Coronavirus: les restaurants, bars, discothèques et cinémas fermés jusqu'à nouvel ordre



Les événements comme les mariages, anniversaires, et enterrements restent autorisés, mais les autorités appellent à la mesure et à limiter les contacts physiques. Si un patient venait à décéder, l'ARS réfléchit actuellement à l'organisation d'une veillée funéraire.



A noter que les transports aériens sont maintenus, les autorités considérant le risque de co-exposition comme étant limité.

