Ce mercredi 16 octobre 2019, tout s'accélère pour les trailers fous : c'est aujourd'hui qu'ils récupèrent leur dossard et leur bracelet, qui leur permettront de participer aux différentes courses du Grand Raid. La distribution se fera toute la journée sur le site des jardins de la Mairie de Saint-Pierre et plus précisément, à la fois en contrebas du jardin et dans le jardin, lequel est réservé aux partenaires.

Durant cette journée d’avant courses, il sera procédé à une remise des dossards par course, établie comme suit :

Diagonale des fous : 7h30-12h

Trail de Bourbon : 13h-16h

Mascareignes : 16h-19h

Zembrocal Trail : 8h-16h

Les différentes courses

Le Grand Raid est composé de quatre courses, dont une en équipe. 2.902 coureurs se sont inscrits à la Diagonale des Fous, 1.399 au Trail de Bourbon, 1.759 pour les Mascareignes et 118 équipes de 4 pour le Zembrocal

La Diagonale des fous



Probablement la plus mythique de l'événement, la course est un parcours de 166 km et 9.611 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné comme chaque année à la Ravine blanche à Saint-Pierre, le 17 octobre à 22 heures. 2.902 coureurs fous sont inscrits pour participer.

Le parcours du Trail de Bourbon



Le Trail de Bourbon 2019 reste inchangé, avec 112 km de course et 6.468 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné de Cilaos le 18 octobre 2019 à 21 heures. Les coureurs ont jusqu'au 20 octobre à 15 heures pour passer la ligne d'arrivée.

La Mascareignes

La Mascareignes 2019 reste inchangée elle aussi, avec 66 km de parcours, 3.509 mètres de dénivelé positif. Le départ se fait de Grand Ilet (Cirque de Salazie) le 18 octobre 2019 à 3 heures.

Les relais du Zembrocal Trail



Le départ du Zembrocal se fera au Domaine Vidot (Montvert les hauts) le 17 octobre 2019 à 19 heures. Les relayeurs auront jusqu'au 20 pour arriver à destination. Le parcours fait 182 km avec 11.167 de dénivelé positif.

Pour les coureurs du grand-raid, l'organisation informe qu'elle met à disposition gratuitement "SARA 112", qui permet un appel facile vers le PC médical en cas d'urgence. Elle permet de géolocaliser les coureurs, de prendre des photos et leur montrer les gestes d'urgences.

OFFICIEL GRAND-RAID

Pour les coureurs du grand-raid, l'organisation met à votre disposition gratuitement SARA 112 .

Le ravitaillement

Les épreuves vont être rudes, alors l'organisation met, comme chaque année, des stands de ravitaillement à disposition des athlètes. Les produits dépendront du lieu, certains distribueront des soupes, d'autres des repas complets, d'autres des petits-déjeuners…



Les produits suivants seront distribués : eau, soda, boissons énergisantes, café, thé, pain, jambon, fromage, fruits secs, biscuits salés ou sucrés, chocolat à croquer, oranges, pommes, bananes, bouillon de poule ou de légumes, vermicelles, poulet, lentilles, riz ou pâtes, viennoiseries…

Les remises de prix

Les coureurs du Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal recevront leurs récompenses le dimanche 20 octobre à partir de 12h30 au Stade de La Redoute à Saint-Denis.

Pour la Diagonale des fous, ce sera aussi le dimanche, à 17h au Stade de La Redoute à Saint-Denis.

Les coureurs fous

L'ultra-tail a acquis une réputation internationale, si bien que le nombre de nationalités représentées ne fait que se diversifier un peu plus chaque année. Cette année, ce sont 41 nationalités qui seront représentées, du Népal à l'Estonie, en passant par le Japon, le Maroc ou le Brésil...

L'âge moyen pour les courses tourne autour de 40 ans. Pour la Diagonale des fous c'est même 44. Le rapport hommes/femmes est constant d'année en année... et ce sont ces messieurs qui sont largement majoritaires : près de 90% des coureurs sont des hommes pour la Diagonale des fous. Les plus jeunes coureurs cette année auront 20 ans et les plus vieux 77 ans.

N'oubliez pas qu'Imaz Press aura aussi ses infiltrés, que nous suivrons pendant toute la durée des courses !

