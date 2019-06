Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Ce mercredi 12 juin 2019, le Piton de la Fournaise entame son deuxième jour d'éruption. Le spectacle entamé à 6h35 ce mardi 11 juin 2019, est toujours aussi beau. Et pour les plus curieux, le show devrait être visible depuis la RN2, comme lors de la dernière éruption, débutée en février. Attention cependant à ne pas se faire de faux espoirs, dans la soirée de mardi le volcan perdait déjà en intensité et une seule fissure était encore active... Peut-être fera-t-il comme lors de la dernière éruption : s'éteindre quelques heures avant de repartir de plus belle. En attendant d'en savoir plus, Imaz Press a survolé l'éruption rien que pour vous ce mardi, et nous vous proposons de revoir ces images en attendant de nouvelles photos. (Photo rb/www.ipreunion.com)

