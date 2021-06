Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder au président sortant, Didier Robert, et à son équipe. A deux semaines du 1er tour du scrutin, Imaz Press Réunion reçoit les candidats à l'occasion d'un Facebook live, l'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de leur poser des questions en direct concernant leur candidature et leurs programmes. Ce jeudi 10 juin, nous recevons la maire de la Possession, Vanessa Miranville, première à avoir annoncé sa candidature aux régionales, c'était en août 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

