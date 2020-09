Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 heures

La NRL, c'est mieux que le loto du patrimoine ! Alors que certains bâtiments du patrimoine culturel et historique de La Réunion se battent pour obtenir des financements de l'Etat, la Nouvelle Route du Littoral devrait bénéficier de plusieurs dizaines de millions d'euros dans le cadre du plan de relance économique de l'Etat (100 millions d'euros ont été demandés par la Région Réunion). S'il est bien évidemment nécessaire de finir cette route au coût pharaonique (plus de 2 milliards d'euros), ce sont les impôts des Français, et donc des Réunionnais, qui sont une fois de plus mis à contribution, ce qui est ironique pour un président de Région qui a démoli l'ancien projet car il ne voulait pas faire payer les Réunionnais (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

