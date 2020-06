Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Dans deux jours, la sénatrice Nassimah Dindar a rendez-vous avec la justice. Elle est convoquée au tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Sdis et soupçonnée de prise illégale d'intérêts. Les têtes continuent de tomber. Même pendant la campagne, des élus ont été convoqués et entendus dans des affaires diverses. En attendant, d'autres élus courent toujours et les enquêtes peinent à se terminer. Alors tous les élus bénéficient-ils du même traitement ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

