Dans le conflit qui oppose les transporteurs à la Région, ce mercredi 29 juillet 2020 est une date charnière. C’est aujourd’hui que les transporteurs, assignés en justice par la Région, sont fixés sur leur sort.

Le tribunal judiciaire va se prononcer sur l’autorisation ou non des professionnels du transport et leurs camions de rester aux abords de l'hôtel de Région.

Pour rappel, le président de Région refuse toujours de rencontrer les transporteurs pour discuter de l'avenir du chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL). Il a fait savoir dans plusieurs communiqués qu'il n'accepterait pas de rencontre tant que les transporteurs seraient présents devant la Région.

Le président de Région a aussi affirmé, encore une fois par communiqué, que l'arrêt du chantier était uniquement imputable au groupement qu'il accuse de "mensonges" et de "manipulation".

- Une mobilisation au long cours -

Postés devant le siège dionysien de la Région, les transporteurs manifestent leur colère et demandent de rencontrer Didier Robert, depuis mardi 21 juillet 2020, soit huit jours désormais.

Le président de Région fait toujours l’oreille sourde et ne s’exprime que par communiqués. Il a notamment indiqué ne vouloir "céder ni au chantage ni à la pression, ni à la désinformation opérés ces dernières semaines" et accusé les transporteurs d'être instrumentalisés par le groupement.

Lequel s'est défendu de toute pression de toute pression auprès de la Région ou des transporteurs dans son propre communiqué, publié quatre jours après le début des protestations.

- L'impasse dont on ne voit pas l'issue -

Au coeur du contentieux : toujours le chantier de la digue de la NRL, aujourd’hui à l’arrêt faute de signature de l’ordre de service, et dont le marché pourrait bien être résilié.

En cas de résiliation du marché et de lancement d'un nouvel appel d'offres, "il ne se passera rien pendant 6 mois" a reconnu au cours d'une conférence de presse Dominique Fournel, vice-président de la égion, chargé des grands travaux. Six mois où le chantier serait à l'arrêt, et donc l'activité des transporteurs aussi. Une catastrophe, commentent ces derniers en soulignant que leur secteur d'activité est déjà à l'agonie.

Les profesionnels des transports accusent la Région de les abandonner, quand la Région, elle, tient le groupement comme responsable de l'arrêt des travaux.

Une réunion est prévue ce jeudi 20 juillet entre l'Etat, le conseil régional et le groupement. Aucun représentant des transporteurs n'a été convié à cette rencontre où il devrait être décidé de la poursuite ou non du chantier.

Avant cela, la déicison du tribunal judiciaire de ce jour, donnera certainement le ton de la suite des la mobilisation des transporteurs.

Retrouvez tous nos articles sur la mobilisation des transporteurs :

• Assignés en justice par la Région, les transporteurs fixés sur leur sort mercredi matin

• La Région : "l'arrêt du chantier est de l'entière responsabilité du groupement"

• Sixième jour mobilisation des transporteurs : "nous nous sentons trahis par le président de Région"

• Le groupement "réfute les allégations de pressions sur la Région et d'instrumentalisation des transporteurs"

• Le vacancier Didier Robert ou l'art du "c'est la faute de tous les autres, pas de la mienne"

• Jour 3 : les transporteurs sont toujours devant la Région

• "La Région ne cèdera pas au chantage" prévient Didier Robert, les transporteurs préparent leur réponse

• Les transporteurs en colère vont passer la nuit devant la Région

• Les transporteurs sont "en guerre" : "on va sortir l'artillerie lourde"