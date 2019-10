Qui sera le grand vainqueur de la Diagonale des Fous cette année ? Les raideuses et raideurs parviendront-ils à finir leur course dans les temps ? Ça y est, l'événement sportif de l'année est à nos portes. Le Grand Raid démarre officiellement ce jeudi 17 octobre, dans la soirée, avec un premier top départ pour la Zembrocal à 19h puis la Diagonale des Fous, course emblématique du Grand Raid, à 22h.

Les départs des 4 courses

La Zembrocal. Départ le 17 octobre à 19h au Domaine Vidot à Montvert les Hauts. Heure limite d'arrivée le 20 octobre à 00h30.

La Diagonale des Fous. Départ le 17 octobre à 22h à la Ravine blanche à Saint-Pierre. Heure limite d'arrivée le 20 octobre à 16h.

La Mascareignes. Départ le 18 octobre à 3h à Grand Ilet, cirque de Salazie. Heure limite d'arrivée le 18 octobre à 21h30.

Le Trail de Bourbon. Départ le 18 octobre à 21h à Cilaos. Heure limite d'arrivée le 20 octobre à 15h.

Du dénivelé à foison

Il en faudra du courage pouur affronter ces milliers de mètres de dénivelé. La Diagonale des Fous est un parcours de 166 km et 9.611 mètres de dénivelé positif ! Le Trail de Bourbon est la seconde course la plus longue, avec 112 km de course et 6.468 mètres de dénivelé positif. La Mascareignes, elle, compte 66 km de parcours, pour 3.509 mètres de dénivelé positif. Enfin la quatrième course, la seule en équipe, c'est la Zembrocal. Elle compte cette année 118 équipes de 4 coureurs, le parcours fait 182 km avec 11.167 mètres de dénivelé positif.

Des coureurs "infiltrés"

Si on compte les inscrits qui ne participent finalement pas, comme cela arrive chaque année, entre 5.500 et 5.800 personnes devraient être sur les sentiers de La Réunion. Et parmi elles, des coureurs que sous suivrons à la trace, jour après jour. Nos "infiltrés" nous partageront leur position, leur état physique, et bien évidemment le passage de la ligne d'arrivée.

Jérôme, Philippe, Nicolas, Quentin, Ruddy, Goulven... Un échantillon qui manque de femmes, on vous l'accorde, elles seront pourtant bien présentes dans la course ! 297 femmes se sont inscrites à la Diagonale des Fous, 240 au Trail de Bourbon et 403 à la Mascareignes. Près de 90% des inscrites sont donc des hommes.

Dans les starting blocks

Ce mercredi 16 octobre, les traileuses et traileurs ont récupéré leurs dossard à Saint-Pierre. Les participants aux quatre courses se sont succédés toute la journée pour récupérer également le bracelet de reconnaissance individuelle qui sera fixé au poignet de chacun. Dans leurs paquetages, les coureurs ont aussi reçu des rations de riz, du savon, des informations sur les courses, un tee-shirt "Grand Raid"...

Vous l'aurez compris, les participants sont parés ! Et nous aussi ! Alors rendez-vous ce jeudi soir pour vivre le Grand Raid en direct. Imaz Press sera pour l'occasion en partenariat avec Réunion la 1ère, qui prévoit un dispositif de grand ampleur pour suivre la course.

