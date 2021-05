Si Didier Robert a réussi le pari de l'union "des droites et des centres" pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021, il se targue maintenant d'une prise de choix et de poids, en la personne du maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz, ancien leader socialiste qui a viré ces derniers mois au centre tendance droite version Macron. Ou lorsque l'édile socialiste - c'est lui qui l'affirme -, devient cerise sur le gâteau... (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Michel Vergoz, cerise sur le gâteau du mercato politique -

Comme au foot ou à la télévision, les périodes électorales ont aussi leur lot de mercato. Les élections régionales ne dérogent pas à la règle. Olivier Hoarau par exemple réussit une belle prise avec le ralliement de Herwine Boyer Pitou qui a fait asurée l'intérim en tant que maire de Saint-Benoît en 2020. Du côté de Patrick Lebreton, on choisit la carte sportive avec la célèbre championne Marcelle Puy qui apparaît seconde sur la liste du maire de Saint-Joseph, candidat aux régionales.

Huguette Bello réussit quant à elle à rallier à ses côtés les députés Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon, les maires Joé Bédier (Saint-André) et Jacques Técher (Cilaos) ainsi que Frédéric Maillot, un des leaders du mouvement Croire et Oser qui a apporté la semaine dernière son soutien officiel à la maire de Saint-Paul.

Ericka Bareigts réussit quant à elle à s’attirer les faveurs de Patrice Selly, le maire très en vue de Saint-Benoît, ainsi que de l’avocat Norman Omarjee et de la conseillère régionale d’opposition, ancienne proche proche de Thierry Robert, Karine Nabénésa.

Et puis il y a la grosse cerise sur le gâteau offerte par Didier Robert, l’homme du rassemblement "des droites et des centres". Celui qui aura réussi à se réconcilier avec André Thien-Ah-Koon a donc réussi l'exploit évidemment authentique de ramener dans son giron un authentique socialiste en la personne de Michel Vergoz.

Maire de Sainte-Rose, ancien sénateur socialiste, il s’est récemment découvert une passion pour le centre, tendance droite, avec La République En Marche et Emmanuel Macron. Cela même si ce mardi 11 mai 2021, au cours de sa conférence de presse commune avec le champion des droites et des centres, l'homme a clamé "je suis socialiste" en boucle et sur tous les tons.

Cela dit reconnaissons que le maire de Sainte-Rose, malgré son étiquette socialiste, n’a jamais été hyper véhément à l’encontre de la politique du président de Région sortant.

- Vergoz, l’artisan de la victoire de Didier Robert en 2010 -

Mais tout cela est-il vraiment étonnant ? Même si les deux hommes se sont combattus en 2010. En façade du moins. Dans les faits, c’est ce même Michel Vergoz qui a été l’artisan de la victoire du patron d’Objectif Réunion en 2010. Car en décidant de se maintenir au second tour et en provoquant une triangulaire, le scrutin a été fatal à la gauche qui, pourtant, pouvait gagner cette élection.

En effet, au soir du second tour, le 21 mars 2010, Didier Robert l’emportait avec 45,46% des voix alors que l’Alliance recueillait 35,55% des voix et Michel Vergoz 18,99% des voix, soit, en additionnant les voix de gauche (même si la politiqué n'est pas une science exacte) , 54,54% des voix.



- Pourtant en 2010 TAK c’était niet -

Pour ceux qui s’en souviennent, l’élection de 2010 avait été marqué par une alliance improbable entre Paul Vergès et André Thien-Ah-Koon. Une alliance qui avait "bouleversé" Michel Vergoz, ardent défenseur, disait-il, de la cause des femmes. En effet, à l’époque, le fringant socialiste avait à l’esprit l’épisode du 23 mars 1994 durant lequel des nervis de TAK avait violemment agressé des manifestantes de l’UFR, dont Huguette Bello est l’une des figures de proue.

Par solidarité pour ces femmes, et toutes les autres bien sûr, Michel Vergoz avait fait de la présence d’André Thien-Ah-Koon un "casus belli" justifiant son refus de s’allier avec Paul Vergès.

Le temps a passé, les temps ont changé. Onze ans après cette position intransigeante de Michel Vergoz, voila que TAK est subitement redevenu fréquentable aux yeux du maire de Sainte-Rose. Ainsi l’alliance entre André Thien-Ah-Koon et Didier Robert ne semble pas du tout choquer l'édile sainte-rosien

Le féministe Michel Vergoz a-t-il laissé place à un autre homme ?

- Mové lodèr -

"Opportuniste", siffleront les mauvaises langues qui rappelleront que plusieurs millions d’euros ont bénéficié à Sainte-Rose dans le cadre du plan régional de relance. "Mais non" pourrait rétorquer Michel Vergoz, en affirmant qu’il n’y a pas plus féministe que Didier Robert. A l'appui de son propos il pourrait d'ailleurs citer l'épisode où il a accepté que son épouse, Corine Beaulieu Robert frappée injustement, en 2018, par la loi sur la moralisation de la vie publique, poursuivre sa carrière loin de lui et du conseil régional.

Fort heureusement tout avait fin par s'arranger et Corine Beaulieu Robert a pu retourner à la Pyramide inversé, siège du conseil régional

Dès à présent et jusqu’au 20 juin voire même au 27 juin prochain, au moins, Didier Robert, André Thien-Ah-Koon et Michel Vergoz vont donc convoler en justes noces, à la recherche d’une victoire aux régionales, mais aussi aux départementales où la protégée du maire de Sainte-Rose, Géraldine Boulevard, élue en 2015 avec l’ancien patron des socialistes 974, Philippe Leconstant, sera alliée à Olivier Rivière, récemment condamné à 8 mois de prison et à 3 ans d’inéligibilité pour avoir perçu des rémunérations supérieurs au plafond autorisé.

Vous êtes un peu perdus ? Nous aussi... Sans doute parce que les tractations d'arrière cuisine sont toujours malaisantes à suivre, mais si elles sont reconnaissables à leur (mauvaise) odeur...

mb/www.ipreunion / [email protected]