Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Les Réunionnais viennent de vivre cinq jours de galère entre le mardi 9 et le samedi 13 janvier 2018 avec la fermeture de la route du littoral à cause d'un bloc rocheux de 250 tonnes menaçant de s'effondrer. L'axe rouvrait à la circulation en mode basculé ce samedi après-midi après la fin des travaux de purge. La circulation doit nouveau s'effectuer sur les quatre voies cet après-midi aux alentours de 15 heures sauf événement imprévu. Côté mer, la circulation restera sur deux voies réduites. Le Barachois restera également ouvert après une concertation de la direction régionale des routes et la mairie de Saint-Denis. Un soulagement pour les conducteurs après la fermeture et les épisodes de houle et de pluies connus sur la Corniche. Récit de ces derniers jours compliqués sur le réseau routier. (Photo d'archive)

