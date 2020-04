391 cas confirmés à La Réunion, le confinement prolongé jusqu'au 11 mai

La préfecture et l'ARS informent que 2 nouveaux cas de covid-19 sont confirmés ce lundi 13 avril. Le total à La Réunion passe donc à 391 cas avérés depuis le début de l'épidémie.

Trois patients sont toujours en réanimaton. Sur 385 cas investigués, 277 sont des cas importés, 66 sont des cas secondaires et 42 sont des cas autochtones. 26 enfants soit 7,1% des cas ont moins de 14 ans, 41,6% ont entre 15 et 44 ans, 39,5% ont entre 45 et 64 ans, 7,7% ont entre 65 et 74 ans et enfin, 4,1% ont 75 ans et plus.

44 personnels soignants ont également contracté la maladie, et suite à la détection de soignants contaminés en EHPAD, aucun nouveau cas confirmé positif au Covid-19 n’a été détecté chez les personnels ou chez les résidents. En tout, près de 3.000 personnes sont considérées comme cas contact.

- Déconfinement progressif à partir du 11 mai -

Le président de la République Emmanuel Macron a délivré une allocution forte attendue, ce lundi soir 13 avril 2020, près d'un mois après le début du confinement en France. S'exprimant pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire, le président de la République Emmanuel Macron a d'abord tenu à remercier les personnels soignant, signalant que "les hôpitaux français ont réussi à soigner tout ceux qui s'y présentaient".

"Les résultats sont là ", déclare le chef de l'Etat qui reconnaît que "le moment a révélé des failles, des insuffisances" notamment dans le stock d'équipements médicaux pour faire face au coronavirus. L'annonce principale de son allocution est celle du déconfinement progressif qui débutera à partir du lundi 11 mai.

Il a précisé dans la foulée que la réouverture progressive des écoles, collèges et lycées se ferait à partir de cette date. Pour l'enseignement supérieur, il n'y aura pas de cours physiques avant l'été. Les restaurants, bars, cinémas et autres "lieux rassemblant du public", resteront encore fermés au 11 mai. Par ailleurs les grands festivals ne pourront se tenir jusqu’à mi-juillet prochain.

Emmanuel Macron a annoncé que l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public à partir du lundi 11 mai. "D'ici 3 semaines, nous aurons multiplié par 5 la production de masques", a-t-il précisé. La France sera également en capacité de tester toute personne présentant des symptômes, à partir du 11 mai.

"Les étudiants les plus précaires, en particulier ceux qui vivent loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci vivent en Outre-mer, seront aussi aidés". Les familles aux revenus modestes avec enfants recevront également une allocation de l'Etat.

- Nouvel an tamoul -

Les Réunionnais d'origine tamoule célèbrent la nouvelle année 5120 ce mardi 14 avril 2020. En raison de la crise sanitaire et du confinement en vigueur, cette célébration aura lieu à domicile.

