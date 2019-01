L'année 2018 a été riche en rebondissements... Des traditionnelles éruptions du volcan aux légendaires courses du Grand Raid, il y a eut la tempête Fakir, les Gilets Jaunes, sans oublier les péripéties de Didier Robert et de son salaire à 6.800 euros net mensuel... Petite rétro en 12 photos...

• Mardi 24 avril : Fakir, la forte tempête tropicale

Mardi 24 avril, la forte tempête tropicale Fakir a surpris de par son intensité. Se déplaçant à plus de 40 km/h, elle a entrainé le déclenchement de plusieurs vigilances : vents forts, fortes pluies et forte houle. De quoi provoquer de nombreux dégâts dans tous les secteurs de l'île.

Lire aussi => Fakir, rapide mais intense

Un couple a trouvé la mort dans une maison au Maniron, du côté de l'Étang-Salé. Franck et Maéva ont été fatalement emportés par une coulée de boue, entraînée par les conditions météorologiques de Fakir. Les deux jeunes, âgés de 19 et 22 ans, étaient originaires de la Rivière Saint-Louis et louaient cette habitation depuis peu de temps.

Lire aussi => Franck et Maéva, tués par une coulée de boue

• Une année 2018 explosive au Piton de la Fournaise :

Pour le bonheur de nos yeux, le volcan a été très capricieux cette année... Avec 4 éruptions sur plus de 83 jours...

• Vendredi 6 juillet : Thierry Robert déchu de son mandat de député

L'élection du député Thierry Robert (7e circonscription) a été invalidée et l'élu déclaré inéligible pour trois ans pour manquement à ses obligations fiscales, a annoncé vendredi 6 juillet le Conseil constitutionnel dans un communiqué.

Des mois plus tard, le jeudi 6 décembre 2018, plus que simple conseiller municipal Thierry Robert annonce qu'il démissionne sur sa page Facebook : "Je souhaite vous informer personnellement que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de conseiller municipal de St Leu, dernier mandat politique que j'occupais", écrit-il sur son compte Facebook.

Lire aussi => Thierry Robert démissionne de son poste de conseiller municipal

• Dimanche 15 juillet : La France championne du monde de football

La France est championne du monde de foot. Les Bleus ont battu les Croates 4 à 2. L'équipe de France a décroché sa deuxième étoile. La Réunion est en fête !

Lire aussi => LA FRANCE EST CHAMPIONNE DU MONDE !

• Vendredi 27 juillet : La plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle

Ls astres se sont donnés en spectacle dans du ciel réunionnais vendredi 27 juillet. La plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle a débuté à 22h25. Cette éclipse a fait rougir notre satellite qui a pris des airs de "Lune de sang". La planète Mars, qui était au plus près de la Terre, s'est révélée éclatante. Une conjonction de phénomènes qui a du ravir les astronomes amateurs.

Lire aussi => Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse

Notre île était, en plus, le meilleur endroit au monde pour assister à cet alignement d'astres. Sans lunettes, on a seulement eu à tourner les yeux vers le ciel pour admirer l'éclipse lunaire.

• Dimanche 9 septembre : une chaîne humaine contre la carrière de Bois Blanc

Près de 5.000 personnes ont participé à cette chaîne humaine qui s'est déroulée dimanche 9 semptembre contre la carrière de Bois Blanc, dans le calme et la bonne humeur, mais avec une détermination affirmée, comme en attestaient les pancartes et les slogans scandés par les participants. Après deux heures de manifestation, les participants commencent à se disperser toujours dans la bonne humeur.

Lire aussi => Bois-Blanc : une chaîne humaine de 5000 personnes pour dire non à la carrière

Le 28 décembre 2018, le préfet a donné son feu vert pour l'exploitation de roches massives dans la carrière de Bois blanc destinées uniquement au chantier de la Nouvelle route du littoral . Au delà du débat que l'ouverture de cette carrière suscite, il est une autre question, celle de la sécurité.

Lire aussi => Carrière de Bois blanc : 340 tonnes de nitrate d'ammonium pourront être stockées sur place

• Du 18 au 21 octobre : Grand Raid 2018 : les fous et folles de retour sur les sentiers réunonnais

Sur les 5.508 participants aux quatre courses du Grand Raid 2018, 3.907 ont "survécu". Des fous, des folles, des champions des sentiers. Ils nous ont fait rêver et frissonner du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018. Avec eux et derrière eux, il y avait leurs familles mais également les 1.800 bénévoles qui ont donné de leur temps pour les épauler. Le dernier coureur, Jean-Yves Baron a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute de Saint-Denis après 66 heures et 4 minutes de course...

Lire aussi => Elles et ils ont "survécu" à ces courses de folie

Dans la Diagonale des fous, François d'Haene et Benoît Girondel ont terminé 1er ex-aequo. Ils ont franchi la ligne d'arrivée à 21h18 vendredi 19 octobre.

• Lundi 29 octobre : Billy, un (petit) baleineau s'échoue est meurt sur les côtes réunionnaise

Pendant plus de 24h, le souffle de La Réunion a été suspendu à celui de Billy, le petit baleineau coincé lundi 29 octobre 2018 à La Grande Chaloupe, libéré mais revenu mourir ce mardi 30 octobre sur les bords de la Pointe du Gouffre. En milieu de matinée mardi, quand la triste nouvelle est tombée, le même sentiment prévalait chez tous les Réunionnais, celui d'une déception, voire de tristesse et d'un immense gâchis.

Lire aussi => La Grande Chaloupe : le baleineau de nouveau échoué

Et => Le testament de Billy : à entendre pour que survivent les baleines (et nous aussi)

• Jeudi 8 novembre : Le salaire de 6.800 euros net par mois du PDG de la SPL Réunion des Musées Régionaux Didier Robert révélé par Imaz Press

D’après le procès verbal de la séance du Conseil d’administration du 3 juillet 2018 de la SPL RMR, Didier Robert, président de Région toucherait en tant que PDG la modique somme de 6.800 euros net par mois...

Lire aussi => Cher Monsieur Didier Robert, nous sommes tellement heureux de vous savoir à l'abri du besoin

Conséquences des révélations d'Imaz Press sur son salaire de 6.800 euros net mensuel, Didier Robert avait annoncé le vendredi 30 novembre 2018 en pleine crise des gilets jaunes sa décision de quitter son poste de PDG des Musées...

Lire aussi => Les Musées régionaux, Didier Robert et son salaire à 6.800 : cette fois c'est bien fini

• Novembre-décembre : le mouvement des Gilets Jaunes à La Réunion

Débuté le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes s'est fait entendre à la Réunion. La ministre des outre-mer Annick Girardin a passé trois jours à l'écoute des revendications de la population aux quatre coins de l'île. Pendant plus de deux semaines, de nombreux barrages ont paralysés les routes avec des blocages des points stratégiques.

Lire aussi => 17 jours d'images au coeur de la mobilisation

• Vendredi 14 décembre : L'arrivée de 62 migrants sri-lankais à La Réunion

Un bateau de pêche sri-lankai "Wasana 1" est intercepté au large de Mare Longue à Saint-Philippe en début d'après-midi, avec 62 migrants à bord dont une dizaine d'enfants. A la dérive, il est escorté jusqu'au Port-est. Ils ont depuis puis déposé des demandes d'asile en Préfecture. De mars à décembre 2018, au moins 5 navires sri-lankais ont tenté la traversée, 4 ont accosté à La Réunion.

Lire aussi => Les migrants en direction de leur lieu d'hébergement temporaire

Autour d'eux, de plus en plus de questions se posent et des doutes s'installent : traversée avec ou sans escale, trafic d'êtres humains, filières criminelles à l'oeuvre...

Lire aussi => Selon la préfecture : "des filières criminelles" organisent "un trafic d'êtres humains"

• Mardi 18 décembre : destruction des paillotes de la plage de l'Hermitage

Les dernières paillotes encore ouvertes sur la plage de l'Hermitage sont en cours de destruction. Sur instruction de l'Etat, les engins de travaux publics sont intervenus tôt ce mardi matin 18 décembre 2018. Le K'banon le Loca plage et le Miveal ont été démolis.

Lire aussi => Hermitage - Les dernières paillotes sont détruites

Le Coco Beach et la Bobine ont déjà cessé leurs activités et entrepris de remettre les lieux en état conformément à la décision du tribunal administratif. A l'origine des plaintes contre l'occupation du Domaine public martime (DPM° par les restaurants de plage, le collectif de défense du DPM se féliciter de cette action de l'Etat.

Lire aussi => Paillotes - Le restaurant la Bobine a fermé définitivement dimanche soir

www.ipreunion.com