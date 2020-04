412 cas de covid-19 à La Réunion, un déconfinement qui se précise

Ce jeudi, 2 nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés par la préfecture et l'ARS. Le total est donc de 412 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 409 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. 288 cas sont importés, 64 sont secondaires et 57 sont autochtones.

Deux patients sont toujours en réanimation et seulement 9 autres personnes sont hospitalisées. Pour les tranches d'âges, 8% ont entre 0 et 14 ans, 41% entre 15 et 44 ans, 39,8% entre 45 et 64 ans, 7,3% entre 65 et 74 ans et enfin 3,9% ont plus de 75 ans. Ces chiffres montrent donc qu'à La Réunion, les cas de moins de 14 ans sont désormais deux fois plus nombreux que les plus de 75 ans à raison de 8% contre 3,9%.



Sans correctif de la part de l'ARS, le nombre de guéris est toujours de 238 personnes. Plus de 3.300 personnes sont considérées comme cas contact et donc co-exposées. A noter également que l'ARS a annoncé mercredi qu'une personne était co-infectée dengue et covid-19.

- Nouvelles annonces de l'Elysée sur le déconfinement -

Le déconfinement doit se préparer avec les maires, a insisté Emmanuel Macron, selon des propos rapportés par l'Élysée ce jeudi, et le cadre national devra être adapté et "territorialisé", mais pas par régions, "qui ne correspondent pas aux réalités des territoires".

La rentrée scolaire du 11 mai sera "progressive, concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales", a ajouté l'Élysée, notamment en fonction de la taille des communes. Priorité sera sans doute donnée aux "plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes", ainsi qu'aux enfants "les plus en difficulté", mais quoi qu'il en soit sur la base du volontariat des parents, "sans obligation de retour à l'école", précise l'Élysée.

Dans les transports publics, "il faudra probablement imposer le port du masque", a en outre fait savoir l'Élysée, qui a évoqué un "cahier des charges organisationnel et sanitaire pour la reprise".

- La production de masques grand public s'organise -

A partir du 11 mai, l'Etat, en lien avec les maires, permettra à chaque Français de se procurer un masque grand public. Plusieurs communes et entreprises ont déjà entrepris de fabriquer ces derniers.

Selon la préfecture, une capacité de production de masques grand public a été identifiée à La Réunion. Cette offre est notamment structurée par la production des ateliers et chantiers d’insertion (environ 92 000 masques par mois), la Société dionysienne de confection (environ 40 000 masques par mois et 200 000 masques en kit par mois) et certaines associations, notamment avec l’association de coopération humanitaire (environ 6 000 masques par mois).

Côté Chambre des métiers et de l'artisanat, 95 entreprises ont répondu positivement et seront référencées sur le site internet www.reparer.re, avec une géolocalisation des ateliers. Ce pool d’artisans sera régulièrement mise à jour et enrichi. Pour le reste, d'autres initiatives existent à la mairie de Saint-Denis (production de 200.000 masques), la mairie de Saint-André (production de 120.000 masques), une démarche a été initiée par le Conseil départemental avec le Syndicat des couturières projetant une production de 300.000 masques sur 20 jours avec un démarrage d’ici la fin avril, et enfin, des démarches d’import d’unités de production de masques sont identifiées depuis les pays voisins.

La fourchette de prix de ces masques s'établit entre 3,00 euros HT et 6,50 euros HT.

- L'hypothèse d'un effet protecteur de la nicotine à l'étude -

La nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre l'infection par le nouveau coronavirus, avancent des chercheurs en France où des essais préventifs et thérapeutiques vont être entrepris avec des patchs à la nicotine, à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris.

L'hypothèse est étayée par le faible nombre de fumeurs parmi les malades du Covid-19 hospitalisés constaté dans diverses études dans le monde et sa confirmation solide fournie par une nouvelle étude française portant sur 350 malades hospitalisés et 150 plus légers qui ont consulté, tous atteints du Covid-19 (confirmé par test PCR).

"L'hypothèse est que la nicotine en se fixant sur le récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus l'empêche ou le retient de s'y fixer" et donc de pénétrer dans les cellules et de se propager dans l'organisme, explique à l'AFP le Pr Jean-Pierre Changeux, de l'Institut Pasteur et du Collège de France.

