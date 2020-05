- Un nouveau cas ce lundi 4 mai -

Ce lundi 4 mai 2020, un nouveau de Covid-19 a été confirmé à La Réunion, portant le total à 424. 297 sont des cas importés, 66 des cas autochtones secondaires, et 58 des cas autochtones. L'ARS investigue actuellement les trois derniers cas.

Quatre personnes sont actuellement hospitalisées au CHU du Nord, dont deux se trouvent en réanimation.

- Le déconfinement de Mayotte reporté -

Alors que la plupart du territoire nationale se prépare au déconfinement du lundi 11 mai, à Mayotte, le Premier ministre a indiqué que cette date serait reportée. En effet, la propagation du virus dans l'île aux parfums s'accélère. Ce lundi seul, 36 nouveaux cas ont été confirmés, six personnes sont décédées et six autres se trouvent en réanimation.

La situation à Mayotte est d'autant plus inquiétante qu'une partie de la population vit dans des conditions dégradées, et que l'offre hospitalière n'est pas adaptée à la prise en charge d'un trop grand nombre de malades.

- Des communes refusent de rouvrir les écoles -

En date de ce mardi matin, au moins six communes réunionnaises ont d'ores et déjà annoncé que les écoles ne rouvriraient pas le lundi 18 mai. Les maires considèrent que les risques sanitaires sont encore trop importants, et que la mise en place du protocole transmis par l'Education nationale n'est pas réalisable. Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André, est le dernier élu à avoir annoncé que les écoles n'ouvriront pas tant que le personnel ne sera pas testé.

La plupart de ces communes tablent sur une rentrée directement à la mi-août. L'Association des maires de La Réunion se réunira dans la matinée pour décider d'un plan de rentrée scolaire à présenter au préfet en début d'après-midi.

Retrouvez nos lives précédents ici :

• notre live du 4 mai : Covid-19 : 1 nouveau cas confirmé à La Réunion, six communes refusent de rouvrir les écoles

• notre live du 3 mai : Aucun nouveau cas à La Réunion, 423 personnes contaminées au total et 4 hospitalisations seulement

• notre live du 2 mai : Un nouveau cas de Covid-19 à La Réunion soit 423 depuis le début de l'épidémie

• notre live du 1er mai : Covid-19 : 2 nouveaux cas à La Réunion, 422 au total depuis le début de l'épidémie

• notre live du 30 avril : Pas de nouveau cas de Covid-19 en 24 heures, 420 personnes contaminées, 5 patients hospitalisés dont un en réanimation

Et tous nos lives et articles depuis le début de la crise sanitaires sont ici