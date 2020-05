436 cas de Covid-19 à La Réunion, le déconfinement progressif se poursuit

- Peu de cas autochtones mais une étude épidémiologique prévue -

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment aucun nouveau cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce lundi 11 mai à 15h00, soit au total 436 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, parmi lesquels 11 cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale.

5 personnes sont en service de réanimation dont 3 issues d'une évacuation sanitaire, et 9 autres personnes sont hospitalisées hors réanimation dont 8 issues d'une évacuation sanitaire. Plus de 3500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

Le nombre de cas autochtones reste de 61 personnes, soit 14% du nombre total de cas. Selon l'ARS cela laisse suspecter une circulation à bas bruit du virus sur le territoire. Dans le contexte du déconfinement, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion a donc mandaté la cellule régionale épidémiologique (CRE) pour mener des enquêtes épidémiologiques, menées avant et après déconfinement afin de pouvoir estimer et suivre le niveau de circulation virale. Un échantillon de 300 personnes travaillant à l'aéroport sera tiré au sort afin de participer à cette première enquête épidémiologique prévue entre le 10 et le 15 mai 2020.

- Pas beaucoup d'affluence dans les magasins de l'île -

Preuve en est que la vie économique reprend : la circulation sur la Route du Littoral et autres grands axes reprend elle aussi. Vacances scolaires oblige, le trafic n'était pas aussi dense qu'avant le confinement mais les automobilistes étaient plus nombreux sur les routes.

Côté boutiques, les salons de coiffure reprennent leurs activités, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Les magasins de vêtements, d'accessoires également. La CCIR a distribué des masques à ces différents commerçants au marché couvert de Saint-Denis.

"On ne va pas retrouver notre économie normale avant 2022" a estimé le président de la CCIR Ibrahim Patel. "Avec les gestes barrières ce ne sera pas la clientèle d'avant". Car "qu'on le veule ou non, il va y avoir de la casse et des entreprises perdues. Un accompagnement fort peut éviter la casse." La CCIR ne sait pas cependant combien d'entreprises ont fermé pour l'instant. D'ici décembre, des estimations seront faites. Ibrahim Patel demande au gouvernement de maintenir le fonds de solidarité nationale jusqu'à la fin de l'année et d'annuler les charges fiscales. Le gouvernement a déjà décidé d'annuler les charges sociales.

- Les plages rouvrent avec des règles précises -

Nous l'avons également suivi en direct ce lundi, les plages ont rouvert. Cette réouverture est cependant soumise à des règles précises et strictes : interdiction de stationner sur le sable et de bronzer, interdiction de pratiquer des sports de plage comme le beach volley ou le beach tennis et enfin, interdiction de pique-niquer sur la plage. Il est cependant possible de nager, se baigner, faire des activités nautiques et reprendre la pêche de loisir.

Des règles globalement respectées mais pas toujours comprises. A Boucan Canot par exemple, les serviettes de bain et les ballons étaient malgré tout de sortie. Si les écarts sont trop grands, la préfecture pourrait envisager de publier un arrêté préfectoral sur la question.

