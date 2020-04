349 cas de covid-19 à La Réunion, 22 cas autochtones

La Réunion affiche 349 cas confirmés de coronavirus sur son sol, avec 5 nouveaux cas annoncés ce lundi 6 avril. Le nombre quotidien est donc en baisse. 320 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, 239 sont des cas importés, 59 des cas secondaires et 22 sont autochtones (indirectement liés à des cas importés ou sans lien apparent).

Par ailleurs, 4 personnes sont hospitalisées en service de réanimation. A noter également que 39 personnes ayant contracté la maladie font partie du personnel soignant. 2.200 personnes sont à l'heure actuelle identifiées comme des cas contacts et sont surveillées de près.

- Localisation des cas -

Une carte de localisation des cas a été publiée sur les réseaux sociaux. L'ARS confirme son authenticité : "il s’agit d’une information issue d’une synthèse quotidienne réalisée depuis quelques jours par Santé publique France et à destination d’une liste restreinte de professionnels de santé". L'agence appelle donc à "la plus grande prudence" puisque la carte "ne reflète en aucun cas des zones d'exposition à risque".

La carte est une ancienne version puisqu'elle ne contient que 285 cas à La Réunion. On observe cependant que Saint-Denis et Saint-Paul sont des zones de concentration, que l'est est plus épargné et que le sud contient des cas plus éparses.

- Des voyageurs quittent leur hôtel en pleine quatorzaine -

Autre fait notoire, la préfecture a annoncé ce lundi 6 avril que 9 personnes dont une famille de 6, placées en centre de quatorzaine, ont quitté les lieux sans y avoir été autorisées. Des sanctions ont été prises. Le non respect de la quatorzaine stricte est normalement passible d'une amende de 135 euros.

Ces voyageurs en quatorzaine stricte dans des centres dédiés comme cela se fait depuis le 31 mars, ont qualifié "d’invivables" leurs conditions de séjour dans l'hôtel où ils étaient logés, ce qu'a formellement démenti la préfecture qu a également assuré que les passagers étaient prévenus dès le début des conditions de leur confinement.

- Référé rejeté pour Ericka Bareigts -

Le 1er avril, la députée Ericka Bareigts a entamé une action en référé devant le tribunal administratif de Saint-Denis contre la préfecture de La Réunion et l'agence régionale de santé (ARS), signé par plusieurs fédérations et unions du secteur médical. La procédure visait à "enjoindre le préfet et la directrice de l'ARS" à "prendre toutes les mesures réglementaires qu'impose l'urgence sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19" et à pointer du doigt le retard pris au niveau locale.

Ce lundi 6 avril, le tribunal administratif a rendu sa décision : le référé est rejeté. Les avocats ne savent pas encore s'ils vont déposer un recours devant le Conseil d'Etat.

