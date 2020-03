38 nouveaux cas recensés en une journée à La Réunion

Ce samedi 28 mars 2020, l'ARS a annoncé 38 cas de coronavirus supplémentaires, faisant monter le total à 183 cas à La Réunion. Il s'agit d'un record sur une journée. Parmi eux, 126 personnes ont contracté le virus à l'extérieur, soit 88% des cas, et au moins 17 personnes sont des cas autochtones l'ayant contracté à La Réunion. 40 patients font encore l'objet d'investigations.

Par ailleurs, 3 personnes sont toujours en réanimation et une quatrième en est sortie. À ce jour, un peu plus de 1300 personnes sont identifiées comme des cas contacts et font l'objet d'une quatorzaine obligatoires et d'un suivi personnalisé de l'ARS.

"Je veux vous dire les choses avec clarté et franchise : les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, plus encore que les 15 jours qui viennent de passer", a affirmé Eouard Philippe lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre affirme qu'il va falloir "fournir un effort intense qui va s'nscrire dans la durée".

"L'activation du Plan blanc a permis de renforcer nos capacités hospitalières sur tout le territoire", a pour sa part estimé le ministre de la Santé Olivier Véran. "600 établissements de santé sont en mesure de recevoir des patients atteints par le coronavirus".

Ce samedi 28 mars 2020, les représentants des personnels soignants, ont été reçus par le préfet Jacques Billant, la directrice de l'Agence régionale de santé Martine Ladoucette et le directeur général du CHU de La Réunion Lionel Calenge, pour faire part de leurs remontées de terrain dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs points cruciaux ont été abordés durant près de 3 heures de réunion, notamment concernant le manque de matériel. 42.000 masques seront reçus la semaine prochaine. Dès lundi, un pavillon dédié aux patients en psychiatrie ouvrira pour mieux les prendre en charge pendant le confinement.

- De nouvelles restrictions de vol -

Le gouvernement a encore renforcé les restrictions de voyage entre l'Hexagone, Mayotte et La Réunion. Seuls les vols autorisés par le préfet pour les malades et les professionnels de santé se poseront désormais à Mayotte. La compagnie Air Austral a immédiatement annoncé la suspension de ses vols vers et depuis Mayotte. Par ailleurs, uniquement deux vols par semaine entre Paris et La Réunion seront permis par la compagnie aérienne. Les passagers seront contactés devront répondre à l'un de ces trois critères pour être autorisés à embarquer : déplacement pour motif familial impérieux, déplacement pour motif de santé impérieux, déplacement professionnel insusceptible d’être différé.

Air France a également pris des mesures, ce samedi 28 mars 2020, après la décision gouvernementale. La compagnie n'assurera plus qu'un vol par semaine entre La Réunion et la Métropole. "Nous communiquerons les horaires de vol dès que le programme sera finalisé", assure-t-elle.